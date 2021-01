Bologna, Mihajlovic: “Crisi di risultati, ma resto ottimista. In campo con umiltà” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Bologna, a cui manca la vittoria da ben otto gare, affronterà nella 18a giornata di Serie A l’Hellas Verona. Una sfida casalinga ostica, dato che i gialloblù stanno collezionando… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il, a cui manca la vittoria da ben otto gare, affronterà nella 18a giornata di Serie A l’Hellas Verona. Una sfida casalinga ostica, dato che i gialloblù stanno collezionando… L'articolo proviene da MeteoWeek.

Salvato95551627 : RT @Gazzetta_it: #Mihajlovic: “Le cose vanno male? Faccio come la #Thatcher...” - zazoomblog : Bologna-Verona Mihajlovic: “Serve umiltà siamo in crisi” - #Bologna-Verona #Mihajlovic: #“Serve - SkySport : Mihajlovic prima di Bologna-Verona: 'Critiche? Mi isolo come la Thatcher' - sportli26181512 : Mihajlovic prima di Bologna-Verona: 'Critiche? Mi isolo come la Thatcher': Sinisa Mihajlovic svela il suo metodo pe… - luca_nigro : #BFCVerona: la conferenza pre-partita di Sinisa #Mihajlovic #Bologna #SerieATIM?????? -