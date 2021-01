Bologna, i convocati di Mihajlovic per il Verona: torna Skorupski (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sinisa Mihajlovic ha reso note le convocazioni per la gara di domani del Bologna contro il Verona. torna Skorupski, prima convocazione per l’ultimo arrivato Soumaoro. Ecco l’elenco completo. Portieri: Breza, Da Costa, Skorupski.Difensori: Danilo, De Silvestri, Dijks, Hickey, Tomiyasu, Paz, SoumaoroCentrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Kingsley, Schouten, Soriano, Svanberg.Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato. Foto: Twitter uff. Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sinisaha reso note le convocazioni per la gara di domani delcontro il, prima convocazione per l’ultimo arrivato Soumaoro. Ecco l’elenco completo. Portieri: Breza, Da Costa,.Difensori: Danilo, De Silvestri, Dijks, Hickey, Tomiyasu, Paz, SoumaoroCentrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Kingsley, Schouten, Soriano, Svanberg.Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato. Foto: Twitter uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

De Silvestri, Sansone e Skorupski recuperati, torna anche Svanberg. Contro l'Hellas prima chiamata per Soumaoro

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani alle ore 15 allo stadio Renato Dall'Ara contro l'Hellas Verona, valida per la 18^ giornata

