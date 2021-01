Bollettino vaccini Covid | oggi 15 gennaio 972 099 vaccinati Italia | Lombardia al top

tuttoatalanta : Vaccini: il bollettino della Lombardia al 14/01: 21.488 somministrazioni in 24h - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Vaccini: nel #Lazio prime dosi a over 80. Nella regione superate le 90mila dosi somministrate. #ANSA - altomolisenet : Bollettino #vaccini 14gennaio: somministrate 1119 dosi, totale 5243 con il 59,41% delle disponibilità - BeppeBo1961 : Coronavirus Emilia-Romagna: crescono i guariti e calano i ricoveri, 17 morti a Bologna - moliseweb : -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino vaccini

Sky Tg24

Bollettino vaccini anti-Covid in Italia, gli aggiornamenti in tempo reale oggi 15 gennaio 2021: oltre 970mila vaccinati, la Lombardia "corre" ..."In verità, da quando sono stati scoperti, i vaccini hanno salvato vite umane e contributo a far scomparire diverse malattie mortali" ...