Bollettino oggi 15 gennaio: contagi, morti e guariti regione per regione (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ecco il consueto Bollettino per quanto riguarda l’emergenza coronavirus in Italia con dati aggiornati a venerdì 15 gennaio 2021. Di seguito i dati del monitoraggio del Ministero della Salute in accordo con l’Istituto Superiore di Sanità: i numeri fanno come sempre riferimento alle ultime ventiquattro ore e segnalano nuovi contagi, morti, guariti e tamponi processati in ogni regione. oggi si registrano 16.146 nuovi contagi, 477 morti, 18.979 guariti, 156.647 tamponi, 2.522 (-37) ricoverati in terapia intensiva, 22.841 (-269) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -3.312 gli attualmente positivi per un totale di 558.068. IL Bollettino E I NUMERI ODIERNI ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ecco il consuetoper quanto riguarda l’emergenza coronavirus in Italia con dati aggiornati a venerdì 152021. Di seguito i dati del monitoraggio del Ministero della Salute in accordo con l’Istituto Superiore di Sanità: i numeri fanno come sempre riferimento alle ultime ventiquattro ore e segnalano nuovie tamponi processati in ognisi registrano 16.146 nuovi, 477, 18.979, 156.647 tamponi, 2.522 (-37) ricoverati in terapia intensiva, 22.841 (-269) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -3.312 gli attualmente positivi per un totale di 558.068. ILE I NUMERI ODIERNI ...

