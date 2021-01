BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 15 GENNAIO +2 205 casi | scende tasso positività

sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Liguria #Coronavirus #COVID19 - sardanews : Coronavirus in Sardegna, il drammatico bollettino: anche oggi 13 decessi - Centotorri : #100torri CORONAVIRUS PIEMONTE, IL BOLLETTINO DI OGGI VENERDI 15 GENNAIO: 871 NUOVI CASI SU 18MILA TAMPONI… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Friuli #Coronavirus #COVID19 - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - Attualmente positivi a Napoli: 13.589, ecco il bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : BOLLETTINO CORONAVIRUS

il Resto del Carlino

Questi soldi vanno a... ULTIM’ORA – CORONAVIRUS: 93 nuovi positivi in provincia di Frosinone, 1 decesso Bollettino giornaliero da parte della Asl di Frosinone in merito al contagio da Covid-19. I ...I dati dell'AUSL Toscana Sud Est hanno evidenziato 33 nuovi casi di Coronavirus in più rispetto a ieri nella provincia di Siena. Sono complessivamente 86 i nuovi positivi nel territorio dell'Ausl Tosc ...