Bollettino Coronavirus Lazio oggi 15 gennaio (Di venerdì 15 gennaio 2021) La situazione dei contagi di Coronavirus nel Lazio con i dati del Bollettino della Regione di oggi dopo i 1.612 casi positivi e 41 decessi di ieri: 1816 casi e 47 decessi La situazione sul Coronavirus nel Lazio di ieriDa domenica nove regioni (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta) passano in area arancione. Da quanto si apprende, il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 17 gennaio. Tra le nove regioni c’è anche il Lazio che è sempre stata in zona gialla. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto L'articolo ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) La situazione dei contagi dinelcon i dati deldella Regione didopo i 1.612 casi positivi e 41 decessi di ieri: 1816 casi e 47 decessi La situazione sulneldi ieriDa domenica nove regioni (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia,, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta) passano in area arancione. Da quanto si apprende, il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 17. Tra le nove regioni c’è anche ilche è sempre stata in zona gialla. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus Bollettino Covid oggi: dati Coronavirus 15 gennaio. Contagi in Italia ed Emilia Romagna Il Resto del Carlino Covid, 31 morti e 1.295 nuovi contagi oggi in Puglia. Nel Foggiano altri 292 casi e 5 decessi

Sono stati registrati 1.295 casi positivi: 453 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 130 nella provincia BAT, 292 in provincia di Foggia, 87 in provincia di Lecce, 278 in provincia di Tar ...

Covid, in Provincia di Foggia superati i 23mila casi dall'inizio della pandemia IL BOLLETTINO

Nella giornata di oggi, venerdì 15 gennaio in Puglia sono stati registrati 9.540 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus con registrati 1.295 casi positivi ...

