Bollettino "col trucchetto". Occhio a questo dato: inquietante sospetto, ci nascondo la verità? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Bollettino di venerdì 15 gennaio rilasciato dal ministero della Salute è sostanzialmente sulla falsariga di quelli degli scorsi giorni. Nelle ultime 24 ore sono infatti stati riscontrati 16.146 nuovi contagiati, 18.979 guariti e 477 morti. A balzare all'Occhio immediatamente è però soprattutto il dato sul tasso di positività, che non deve trarre in inganno: secondo il Bollettino è crollato al 5,9% (praticamente la metà di ieri), ma ciò dipende esclusivamente dal nuovo modo di conteggiare i tamponi. Quest'ultimi risultano essere addirittura 273.506 per la giornata di oggi, ma in realtà 116mila sono test rapidi che lasciano il tempo che trovano e che non si sa perché adesso vengono conteggiati insieme a quelli molecolari. Forse per annacquare il fatto che, ormai da mesi, l'Italia ha perso forza nell'eseguire test e ...

