BMW International GS Trophy | missione Albania

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Avete voglia di avventura e non sapete come sfogarla? Niente paura, ci pensa il BMWGSa saziare il vostro appetito da off road! La casa bavarese ha annunciato infatti l’ottava edizione di questa prova a squadre, che si disputerà alla fine dell’estate del 2022. La manifestazione riservata ai modelli enduro dell’Elica ha scelto come location l’, facendo tappa in Europa per la prima volta nella storia. L’ultima edizione, nel 2020, è stata disputata in Nuova Zelanda. Ci correrà al BMW GS? La BMWvedrà in azione 22 squadre, selezionate attraverso prove di qualificazione organizzate in vari Paesi. Per la prima volta nella storia, ci saranno anche sei team composti da sole donne. Le prove di ...