Blue Economy Window | nuova gara Feamp | disponibili 20 milioni per le Pmi

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca () ha lanciato il nuovo bandoInvest 2020 dedicato a piccole e medie imprese (PMI) che vogliano sviluppare innovazioni nell’ambito dell’economia blu. In particolare, i progetti dovranno quindi sviluppare e portare sul mercato nuovi prodotti, servizi e modelli di business che possano creare attività redditizie ma che contemporanemante possano sviluppare un’economia blu sostenibile e innovativa nei bacini marittimi europei. Il budget complessivo a disposizione del bando è di 20di euro. Le PMI beneficiarie possono ottenere fino al 70% di cofinanziamento per i loro progetti con un contributo medio dell’UE tra 700.000 e 2.500.000 euro. Possono partecipare le piccole e medie imprese con sede nell’UE ...