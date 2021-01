Biden, parata di star per l'insediamento: da Lady Gaga a Jennifer Lopez (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quando mercoled Joe Biden si insedier alla Casa Bianca come 46esimo presidente degli Stati Uniti, in una cerimonia alla presenza di star come Lady Gaga e Jennifer Lopez, sar passato esattamente un ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quando mercoled Joesi insedier alla Casa Bianca come 46esimo presidente degli Stati Uniti, in una cerimonia alla presenza dicome, sar passato esattamente un ...

voceditalia : Parata di star per l’insediamento di Biden. Non ci sarà pubblico, se non incollato al piccolo schermo.… - TommyBrain : Stati Uniti, +parata+ di star per l'insediamento di Biden' - IacobellisT : Stati Uniti, +parata+ di star per l'insediamento di Biden' - fisco24_info : Corea del Nord, alla parata sfila il missile «più potente del mondo»: Il leader Kim Jong-un ha presentato il nuovo… - GianlucaCastro8 : Con tanti saluti a Biden e alla prossima ondata democratica di esportazione dei diritti umani, c'è chi è pronto ad… -