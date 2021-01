Biden | il maxipiano da 1900 miliardi tutto in salita Il dilemma dei repubblicani su Trump | “Rischiamo diventi un martire”

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Quasi duemiladi dollari per combattere la crisi economica provocata dalla pandemia. Li ha annunciati il presidente eletto Joe, a cinque giorni dall’Inaugurazione del suo mandato da presidente degli Stati Uniti. L’annuncio diè arrivato nel giorno in cui il Dipartimento del Lavoro ha reso pubblici altri drammatici numeri: quasi un milione di nuove richieste di disoccupazione nella prima settimana di gennaio. “Davanti a noi abbiamo una crisi che ha portato profonde sofferenze. Non c’è tempo da perdere, dobbiamo agire subito”, ha detto. L’agenda del nuovo presidente non sembra però, sin da subito, avere vita facile. Isono contrari a nuove misure di stimolo economico. Soprat, l’azione disu pandemia e crisi economica ...

