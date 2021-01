Biathlon, tutti contro la Norvegia nella staffetta maschile a Oberhof. L’Italia vuol stupire (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’appuntamento è fissato per le 14.30 di oggi, sulle nevi della Turingia. La Rennsteig Arena di Oberhof (Germania) sarà teatro della staffetta maschile, gara valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2020-2021. La prova a squadre offrirà diversi spunti che vale la pena analizzare. Domanda 1: chi gode del favore del pronostico? Il quesito ha un po’ i connotati della retorica perché la risposta appare scontata: Norvegia. La classifica generale di CdM non lascia spazio alle interpretazioni: 1° Johannes Boe (582), 2° Sturma Holm Laegreid (474), 3° Johannes Dale (474) e 4° Tarjei Boe (451). La lettura della graduatoria farebbe pensare a un ordine di una competizione nazionale, ma in realtà parliamo di Sfera di cristallo. Vero è che “l’infallibile” al poligono (94%) Laegreid non ci sarà e ad aprire sarà ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’appuntamento è fissato per le 14.30 di oggi, sulle nevi della Turingia. La Rennsteig Arena di(Germania) sarà teatro della, gara valida per la Coppa del Mondo di2020-2021. La prova a squadre offrirà diversi spunti che vale la pena analizzare. Domanda 1: chi gode del favore del pronostico? Il quesito ha un po’ i connotati della retorica perché la risposta appare scontata:. La classifica generale di CdM non lascia spazio alle interpretazioni: 1° Johannes Boe (582), 2° Sturma Holm Laegreid (474), 3° Johannes Dale (474) e 4° Tarjei Boe (451). La lettura della graduatoria farebbe pensare a un ordine di una competizione nazionale, ma in realtà parliamo di Sfera di cristallo. Vero è che “l’infallibile” al poligono (94%) Laegreid non ci sarà e ad aprire sarà ...

LisaVittozzifa1 : RT @FondoItalia: Biathlon - Vittozzi: 'Non è facile, ma sto lentamente cercando di rimettere in piedi tutti i pezzi' - FondoItalia : Biathlon - Vittozzi: 'Non è facile, ma sto lentamente cercando di rimettere in piedi tutti i pezzi' - Gian_Mal : RT @Eurosport_IT: Dorothea Wierer è autrice di una prova maiuscola in tutti e quattro i poligoni e si ritrova al sesto posto ?????? #Eurospor… - GiachinoGioele : @SimoneMoriOff Da 'praticare' calcetto e basket direi. Da guardare biathlon, ciclismo e atletica su tutti, ma sono… - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Dorothea Wierer è autrice di una prova maiuscola in tutti e quattro i poligoni e si ritrova al sesto posto ?????? #Eurospor… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon tutti Biathlon, le pagelle di oggi: Eckhoff è la vera marziana ma Wierer è riuscita ancora una volta a zittire tutti OA Sport Lisa Vittozzi si è piazzata sedicesima nella 7.5 km sprint di Coppa

BIATHLONLisa Vittozzi si è piazzata sedicesima nella 7.5 km sprint di Coppa del Mondo di Oberhof, in Germania. Una bella prova per la sappadina, che ha riscattato la delusione per l'89° ...

