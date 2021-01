Biathlon: podio Italia nella staffetta di Oberhof. Terza dietro Francia e Norvegia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Uno dei tracciati più ostici di tutto il circuito di Coppa del Mondo , eppure per l'Italia maschile è sempre terra di podi. Dopo la vittoria del 2012 e il podio del 2019, la staffetta azzurra ha ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Uno dei tracciati più ostici di tutto il circuito di Coppa del Mondo , eppure per l'maschile è sempre terra di podi. Dopo la vittoria del 2012 e ildel 2019, laazzurra ha ...

franconemarisa : RT @GDF: #Sportinvernali: #CoppadelMondo di #biathlon. Terzo #podio stagionale per Dorothea Wierer che conquista la seconda posizione nella… - sportface2016 : #Biathlon, a #Oberhof super podio #Italia nella staffetta maschile: vince la Francia, seconda la Norvegia - Chiccog17 : La Francia conquista l’oro nella staffetta maschile di #OBE21 davanti a Norvegia (penalizzata dal poligono a terra… - zazoomblog : LIVE Biathlon staffetta maschile Oberhof in DIRETTA: Italia seconda dopo sette poligoni! Podio a un passo -… - socomec_IT : RT @Coninews: MAGICA DOROTHEA! ?? Secondo posto nella sprint di Oberhof e primo podio del 2021 per Dorothea #Wierer! ???????? #OBE21 #biathlon… -