Bianca Guaccero | in pantaloncini sexy trasmette energia positiva | favolosa – FOTO

Leggi su yeslife

(Di venerdì 15 gennaio 2021)propone un look incandescente per l’ultimo giorno col “3” davanti. Performance perdifiato nel segno dell’amore Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real) Non finisce mai di stupire,, da quando ha preso le redini del timone di “Detto Fatto”, il dating show di Rai 2, L'articolo proviene da YesLife.it.