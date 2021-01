Bianca Guaccero emozionatissima per il suo compleanno | “A 40 anni sono esigente” Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Bellissima ed emozionataspegne le candeline per il suo 40esimo, unache regala ai suoi follower mentre la rivista Gente le dedica la copertina e lei ringrazia con un’intervista.ha 40da raccontare, non è un’età qualunque e adesso che ci è arrivata ne è consapevole, così come è consapevole di essere testarda e forse ancora più. Non si accontenta più e forse non si è mai accontentata, ecco perché la conduttrice di Detto Fatto può dire di avere vissuto tre vite. Tutto è iniziato con un provino per il film Terra bruciata. A Gente confessa che se non l’avesse accompagnata sua madre non ci sarebbe mai andata e invece è stata scelta, tra 900 ragazze hanno scelto lei che si è ritrovata a recitare ...