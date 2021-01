Bianca Guaccero commossa per ‘l’altra famiglia’ | un giorno speciale

Leggi su chenews

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Un discorso toccante e tutta la commozione dinel video su Instagram: un, la dedica è per(fonte foto: YouTube, BitontoViva WebTv)Una giornatae assolutamente non comune né avara di emozione, per la meravigliosa conduttrice di Detto Fatto, che festeggia oggi il suo compleanno, ringrazio per l’amore e l’affetto ricevuto: la dedica intensa va alla “succursale della famiglia”. Apprezzatissimo e stimato volto del mondo dello spettacolo,continua a tener compagnia ai tantissimi telespettatori che la seguono sempre con costanza, così come i suoi fan ...