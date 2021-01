Bergamo chiede di essere esclusa dalla zona rossa: “Abbiamo 61 casi ogni 100mila abitanti, la media regionale è il doppio” (Di venerdì 15 gennaio 2021) La provincia di Bergamo chiede di essere esclusa dalla zona rossa in cui finirà tutta la Lombardia a partire da domenica 17 gennaio, così come stabilito dal ministero della Salute. Il motivo, spiegano il sindaco Giorgio Gori e il presidente della provincia Gianfranco Gafforelli, è che qui l’incidenza dei contagi è molto più bassa che altrove: “Con 61 nuovi casi ogni 100mila abitanti”, Bergamo è “ben al di sotto della media regionale (122) e ancor più dei territori (Mantova, Como, Sondrio, Milano, Varese) che presentano valori superiori a 200?. I due hanno quindi scritto una lettera alla Regione perché si faccia portatrice dell’istanza al ministero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) La provincia didiin cui finirà tutta la Lombardia a partire da domenica 17 gennaio, così come stabilito dal ministero della Salute. Il motivo, spiegano il sindaco Giorgio Gori e il presidente della provincia Gianfranco Gafforelli, è che qui l’incidenza dei contagi è molto più bassa che altrove: “Con 61 nuovi”,è “ben al di sotto della(122) e ancor più dei territori (Mantova, Como, Sondrio, Milano, Varese) che presentano valori superiori a 200?. I due hanno quindi scritto una lettera alla Regione perché si faccia portatrice dell’istanza al ministero ...

