Bellanova e Bonetti, vederle silenti in quella conferenza stampa mi ha lasciato sgomenta e senza parole (Di venerdì 15 gennaio 2021) Non è sufficiente arrivare a rivestire ruoli che da secoli ci sono stati negati, se poi si perpetrano le stesse dinamiche che, da sempre, ne caratterizzano l’agire, sia esso politico, culturale, intellettuale, sociale. Non serve essere donne, se poi si fa di tutto per nasconderlo, omologandosi a logiche di potere maschili collaudate, discriminanti, esclusive. Non ha alcun senso stare nella stanza dei bottoni, se poi si accetta passivamente il ruolo tradizionale dell’ancella devota o se deliberatamente si dimenticano la sorellanza, le lotte per il bene comune, per perseguire quelle del proprio leader. Il potere si combatte dall’interno, frantumandolo, scomponendolo e ridistribuendolo. Bisogna saper cancellare dall’agenda le vecchie priorità per scriverne di nuove che non siano solo dettate da ragioni economiche o di compiacimento di un proprio super ego. Bisogna saper proporre un ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Non è sufficiente arrivare a rivestire ruoli che da secoli ci sono stati negati, se poi si perpetrano le stesse dinamiche che, da sempre, ne caratterizzano l’agire, sia esso politico, culturale, intellettuale, sociale. Non serve essere donne, se poi si fa di tutto per nasconderlo, omologandosi a logiche di potere maschili collaudate, discriminanti, esclusive. Non ha alcun senso stare nella stanza dei bottoni, se poi si accetta passivamente il ruolo tradizionale dell’ancella devota o se deliberatamente si dimenticano la sorellanza, le lotte per il bene comune, per perseguire quelle del proprio leader. Il potere si combatte dall’interno, frantumandolo, scomponendolo e ridistribuendolo. Bisogna saper cancellare dall’agenda le vecchie priorità per scriverne di nuove che non siano solo dettate da ragioni economiche o di compiacimento di un proprio super ego. Bisogna saper proporre un ...

