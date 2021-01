Beethoven, Dante e quei grandi anniversari per sfuggire al Covid (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alea iacta est, il dado è tratto. Da Rimini a Roma e ritorno. Il mondo della cultura “scavallando” l’annus horribilis, il 2020, ha varcato definitivamente il Rubicone della paura, rappresentato icasticamente dalla platea dei bauli musicali che a inizio autunno hanno riempito e gelato piazza Duomo, a Milano, col loro rumorosissimo silenzio. La risposta, fragorosa e coraggiosa, è arrivata, raggiungendo l’acme, proprio con le festività natalizie appena trascorse. Senza cenoni ma non senza musica. Cosi proprio nelle due terre felliniane per eccellenza, la Romagna e i sette colli capitolini, forse anche grazie al celeberrimo realismo onirico, metro narrativo prediletto del padre de La Dolce Vita e Amarcord, il sogno è tornato a splendere più che altrove. La Romagna, già dalla scorsa estate, grazie alla geniale intuizione di Elisabetta Sgarbi e il “punk da balera” dei suoi Extraliscio ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alea iacta est, il dado è tratto. Da Rimini a Roma e ritorno. Il mondo della cultura “scavallando” l’annus horribilis, il 2020, ha varcato definitivamente il Rubicone della paura, rappresentato icasticamente dalla platea dei bauli musicali che a inizio autunno hanno riempito e gelato piazza Duomo, a Milano, col loro rumorosissimo silenzio. La risposta, fragorosa e coraggiosa, è arrivata, raggiungendo l’acme, proprio con le festività natalizie appena trascorse. Senza cenoni ma non senza musica. Cosi proprio nelle due terre felliniane per eccellenza, la Romagna e i sette colli capitolini, forse anche grazie al celeberrimo realismo onirico, metro narrativo prediletto del padre de La Dolce Vita e Amarcord, il sogno è tornato a splendere più che altrove. La Romagna, già dalla scorsa estate, grazie alla geniale intuizione di Elisabetta Sgarbi e il “punk da balera” dei suoi Extraliscio ...

Dai vitelloni di Fellini e Sordi, coetanei e “co-centenari”, passando per i 250 anni del compositore e per i 700 dalla morte del Sommo Poeta ...

