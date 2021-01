Basket: Reyer Venezia, Isaac Fotu bloccato da una lesione muscolare alla gamba sinistra (Di venerdì 15 gennaio 2021) Non c’è pace per l’Umana Reyer Venezia in fatto di infortuni. alla lunga lista si aggiunge Isaac Fotu: il centro neozelandese, infatti, dovrà saltare la prima di ritorno contro l’Happy Casa Brindisi, con tempi che potrebbero essere anche più lunghi in questo senso. La società orogranata, infatti, comunica che Fotu ha subito una lesione muscolare al gemello mediale della gamba sinistra. Il tutto è accaduto durante l’allenamento dello scorso martedì. Per il centro che dalla scorsa stagione si trova in Italia (la prima annata l’ha vissuta a Treviso) è il primo vero guaio di una stagione che ha visto gli infortuni falcidiare la Reyer ancor prima della pandemia di Covid-19. Quest’ultima, ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) Non c’è pace per l’Umanain fatto di infortuni.lunga lista si aggiunge: il centro neozelandese, infatti, dovrà saltare la prima di ritorno contro l’Happy Casa Brindisi, con tempi che potrebbero essere anche più lunghi in questo senso. La società orogranata, infatti, comunica cheha subito unaal gemello mediale della. Il tutto è accaduto durante l’allenamento dello scorso martedì. Per il centro che dscorsa stagione si trova in Italia (la prima annata l’ha vissuta a Treviso) è il primo vero guaio di una stagione che ha visto gli infortuni falcidiare laancor prima della pandemia di Covid-19. Quest’ultima, ...

