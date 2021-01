Basket: Reggio Emilia, c’è il colpo Petteri Koponen dal Bayern Monaco (Di venerdì 15 gennaio 2021) Petteri Koponen è un nuovo giocatore dell’Unahotels Reggio Emilia. colpo di grande importanza messo a segno dalla squadra di coach Antimo Martino, che si assicura le prestazioni di un play particolarmente apprezzato anche a livello di Eurolega. Il nativo di Helsinki, classe 1988, dopo la crescita in patria con l’Espoon Honka, è stato scelto con la trentesima chiamata al draft NBA 2007 dai Philadelphia 76ers, con i suoi diritti che furono girati ai Portland Trail Blazers. Dall’altra parte dell’Oceano, però, Koponen ha giocato solo a livello di Summer League, senza mai andare oltre. Proprio dopo la Summer League, nel 2008, è arrivata la chiamata della Virtus Bologna, con cui ha vinto l’Eurochallenge nel 2009 e disputato stagioni importanti, aumentando progressivamente le responsabilità e ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021)è un nuovo giocatore dell’Unahotelsdi grande importanza messo a segno dalla squadra di coach Antimo Martino, che si assicura le prestazioni di un play particolarmente apprezzato anche a livello di Eurolega. Il nativo di Helsinki, classe 1988, dopo la crescita in patria con l’Espoon Honka, è stato scelto con la trentesima chiamata al draft NBA 2007 dai Philadelphia 76ers, con i suoi diritti che furono girati ai Portland Trail Blazers. Dall’altra parte dell’Oceano, però,ha giocato solo a livello di Summer League, senza mai andare oltre. Proprio dopo la Summer League, nel 2008, è arrivata la chiamata della Virtus Bologna, con cui ha vinto l’Eurochallenge nel 2009 e disputato stagioni importanti, aumentando progressivamente le responsabilità e ...

FrancescoPioppi : È fatta #Koponen è un nuovo giocatore della #Unahotels Reggio Emilia: accordo fino a giugno con la guardia finland… - OA_Sport : Basket: colpo importante di Reggio Emilia, che riporta Petteri Koponen in quell'Italia che lo aveva portato agli oc… - sportrentino_it : L'ex trentino Dominique Sutton giocherà per Reggio Emilia - basket_stt : L'ex trentino Dominique Sutton giocherà per Reggio Emilia - tempostretto : Un nuovo articolo: (Basket, Serie B. Torrenova cade nel derby contro Agrigento) è stato pubblicato su: Tempo Strett… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Reggio Basket: Reggio Emilia, c'è il colpo Petteri Koponen dal Bayern Monaco OA Sport Koponen torna in Emilia: giocherà a Reggio

"Felice anche perché esco da una situazione in cui non mi ero mai venuto a trovare" sottolinea l'ex Virtus Bologna.

UFFICIALE – Reggio, che rinforzo: firmato Petteri Koponen!

La guardia finlandese Petteri Koponen approda alla Unahotels Reggiana fino al termine della stagione. Arriva dal Bayern Monaco.

"Felice anche perché esco da una situazione in cui non mi ero mai venuto a trovare" sottolinea l'ex Virtus Bologna.La guardia finlandese Petteri Koponen approda alla Unahotels Reggiana fino al termine della stagione. Arriva dal Bayern Monaco.