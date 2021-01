Barcellona sempre più “Oranje”: Koeman accoglierà due olandesi in estate (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ronald Koeman e il suo Barcellona a tinte Oranje. Secondo quanto si apprende dalla stampa spagnola, ed in particolare dal Mundo Deportivo, l'ex ct dell'Olanda vorrebbe che la società catalana investisse per il prossimo mercato sue due calciatori che lui conosce molto bene avendoli già allenati in Nazionale. Si tratterebbe di Georginio Wijnaldum e di Memphis Depay entrambi in scadenza di contratto e potenzialmente affari a costo zero per la prossima stagione.I calciatori rispettivamente di Liverpool e Olympique Lione, potrebbero separarsi a zero con i loro club e permettere al Barcellona di effettuare il doppio colpo senza spendere alcuna cifra. I catalani avevano già provato a chiudere con entrambi - soprattutto con Depay - nello scorso mercato, senza però riuscirci. Koeman è fiducioso che il loro ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ronalde il suoa tinte. Secondo quanto si apprende dalla stampa spagnola, ed in particolare dal Mundo Deportivo, l'ex ct dell'Olanda vorrebbe che la società catalana investisse per il prossimo mercato sue due calciatori che lui conosce molto bene avendoli già allenati in Nazionale. Si tratterebbe di Georginio Wijnaldum e di Memphis Depay entrambi in scadenza di contratto e potenzialmente affari a costo zero per la prossima stagione.I calciatori rispettivamente di Liverpool e Olympique Lione, potrebbero separarsi a zero con i loro club e permettere aldi effettuare il doppio colpo senza spendere alcuna cifra. I catalani avevano già provato a chiudere con entrambi - soprattutto con Depay - nello scorso mercato, senza però riuscirci.è fiducioso che il loro ...

