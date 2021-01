Bankitalia | “Consumi di servizi frenati da paura del contagio più che dalle restrizioni Un terzo delle famiglie taglierà ancora le spese”

(Di venerdì 15 gennaio 2021) “Sono i timori di, più che le misure restrittive, a frenaredi”. A evidenziarlo ènel suo bollettino economico, citando i dati di una rilevazione fra leitaliane. Il calo dell’attività economica, nota via Nazionale, “è stato pronunciato neie marginale nella manifattura“, con le atteseimprese peggiorate per la seconda ondata ma lontane dal pessimismo raggiunto nella prima metà dello scorso anno”: le aziende intendono espandere i propri piani di investimento per il 2021. Al contrario lesono più pessimiste rispetto all’estate e nei prossimi tre mesi “poco meno di unpensa di diminuire ulteriormente inon ...

Agenzia_Ansa : Bankitalia taglia la crescita nel 2021 a 3,5%, slitta la ripresa. Un terzo famiglie progetta una nuova stretta ai c… - fattoquotidiano : Bankitalia: “Consumi di servizi frenati da paura del contagio più che dalle restrizioni. Un terzo delle famiglie ta… - GRETA1SGARBO : RT @Agenzia_Ansa: Bankitalia taglia la crescita nel 2021 a 3,5%, slitta la ripresa. Un terzo famiglie progetta una nuova stretta ai consumi… - MicheleScottodV : RT @GiovaQuez: Per Bankitalia 'sono i timori di contagio, più che le misure restrittive, a frenare ancora i consumi di servizi' #COVID19 - stepadpv : RT @Agenzia_Ansa: Bankitalia taglia la crescita nel 2021 a 3,5%, slitta la ripresa. Un terzo famiglie progetta una nuova stretta ai consumi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bankitalia Consumi

Agenzia ANSA

Più decisa l’accelerazione nel 2022 a +3,8%, e con un +2,3 per il 2023. “Sono i timori di contagio, più che le misure restrittive, a frenare ancora i consumi di servizi”, rileva Bankitalia, citando i ...In Italia la ripresa economica dovrebbe partire in primavera, grazie anche all'arrivo delle risorse del Recovery fund. L'inflazione resterà bassa anche quest'anno, per poi salire gradualmente nel bien ...