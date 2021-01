Avvistato in Europa Android 11 sul Samsung Galaxy S10 | Italia avvisata

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono indicazioni concrete ed importanti quelle che abbiamo oggi 15 gennaio a proposito delS10 e dell’aggiornamento11, tutto sommato in linea con quanto vi abbiamo riportato in settimana in merito ad una rapida distribuzione del pacchetto software. Dopo una lunga fase caratterizzata dai test sul campo con l’upgrade in versione beta, pare che da alcune ore a questa parte in alcuni Paesi sia scattata la distribuzione del pacchetto software definitivo, come potremo constatare con l’approfondimento odierno. Via alla diffusione dell’aggiornamento con11 sulS10 Come stanno esattamente le cose stamane? Secondo le informazioni raccolte stamane, grazie anche a Piunika Web, abbiamo un mini elenco di Paesi in cui l’aggiornamento ...