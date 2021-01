Avete mai visto Vittorio Feltri da ragazzino? La clamorosa "chicca" scovata da Dagospia | Foto (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sempre impeccabile, tra una giacca di tweed e un farfallino. Ma Avete mai visto Vittorio Feltri da ragazzo? A togliere lo sfizio ci pensa Dagospia, solita infaticabile macchina da scoop e spigolature. Il sito di gossip politico fondato e diretto da Roberto D'Agostino infila la chicca iconografica nell'intervista sulla vita e il mestiere del direttore di Libero. Altra perla, la sua "giornata tipo": "Mi alzo tardi perché mi corico presto, non è un errore. La mattina leggo un paio di giornali. Poi vado a Libero. Riunione. Telefonate. Pranzo. Rientro alle 15.30. Telefonate. Conversazioni coi collaboratori. Pianificazione della prima pagina. Nuova riunione. Ultimi ritocchi. Infine scrivo e do un' occhiata ai pezzi più importanti. Faccio tre o quattro titoli della prima. Cena. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sempre impeccabile, tra una giacca di tweed e un farfallino. Mamaida ragazzo? A togliere lo sfizio ci pensa, solita infaticabile macchina da scoop e spigolature. Il sito di gossip politico fondato e diretto da Roberto D'Agostino infila laiconografica nell'intervista sulla vita e il mestiere del direttore di Libero. Altra perla, la sua "giornata tipo": "Mi alzo tardi perché mi corico presto, non è un errore. La mattina leggo un paio di giornali. Poi vado a Libero. Riunione. Telefonate. Pranzo. Rientro alle 15.30. Telefonate. Conversazioni coi collaboratori. Pianificazione della prima pagina. Nuova riunione. Ultimi ritocchi. Infine scrivo e do un' occhiata ai pezzi più importanti. Faccio tre o quattro titoli della prima. Cena. ...

