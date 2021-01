Autostrade | Alitalia | ex Ilva | Fincantieri-Stx | Mps | rete unica | tutti i dossier industriali sul tavolo del governo ora in bilico causa crisi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 gennaio 2021) La partita per l’ingresso di Cdp in, l’acciaio dell’exsul punto di tornare nelle mani dello Stato, laa banda larga, l’, il-Stx. Sono le principali partitee finanziarie su cui ora incombe l’incognita dellapolitica. Per la prima una tappa cruciale è attesa a fine gennaio quando la Cassa presenterà la sua offerta finale per Aspi dopo che l’ultima, arrivata tra Natale e capodanno, è stata rifiutata in quanto “sotto le attese”.– Il primo appuntamento dell’anno è stato oggi, 15 gennaio: l’assemblea di Atlantia ha approvato il progetto di scissione parziale proporzionale in favore della nuova società...