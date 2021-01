Australian Open 2021: in attesa del via libera, svelate le 32 teste di serie (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’Australian Open 2021 dovrebbe partire, almeno sulla carta, il prossimo 8 febbraio per poi concludersi il 21 dello stesso mese. Il clima d’incertezza che attanaglia il primo Slam stagionale è legato ovviamente alla pandemia di covid-19, che non cessa di martoriare neanche i paesaggi paradisiaci Australiani. L’aspetto quasi certo è che dovremmo ancora attendere per conoscere il destino di questo major, già rinviato di tre settimane per i medesimi motivi. Intanto, a causa dell’emergenza, si sono giocate già le qualificazione in località differenti rispetto a quella oceanica. Australian Open 2021: quali saranno le teste di serie? Una volta delineati i 128 protagonisti che si sfideranno sul cemento Australiano, è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’dovrebbe partire, almeno sulla carta, il prossimo 8 febbraio per poi concludersi il 21 dello stesso mese. Il clima d’incertezza che attanaglia il primo Slam stagionale è legato ovviamente alla pandemia di covid-19, che non cessa di martoriare neanche i paesaggi paradisiacii. L’aspetto quasi certo è che dovremmo ancora attendere per conoscere il destino di questo major, già rinviato di tre settimane per i medesimi motivi. Intanto, a causa dell’emergenza, si sono giocate già le qualificazione in località differenti rispetto a quella oceanica.: quali saranno ledi? Una volta delineati i 128 protagonisti che si sfideranno sul cementoo, è ...

MoliPietro : Australian Open 2021: in attesa del via libera, svelate le 32 teste di serie - massimoromano68 : Tennis. L'impresa di Fran Jones, quattro dita per mano, si qualifica agli Australian Open - TennisWorldit : Australian Open, dopo Murray un Top 60 positivo: torneo a forte rischio per lui - zazoomblog : Australian Open il ministro della Salute Foley non lascia troppe speranze ad Andy Murray - #Australian #ministro… - bizcommunityit : RT://Peroni diventa partner ufficiale degli Australian Open di tennis - @Birra_Peroni #australianpen -