Auguri a Bianca Guaccero, 40 anni e bellissima come a 20 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Non smette di ripeterlo su Instagram ai suoi più di 700mila follower: «La bellezza vera è la libertà di essere ciò che siamo». Bianca Guaccero, pugliese doc, 40 anni il 15 gennaio, è da sempre paladina dell’accettazione e della bellezza naturale in diverse sfumature. Tanto da aver sfilato, nel 2019, l’imbottitura del reggiseno in diretta durante una puntata di Detto Fatto, contenitore pomeridiano che conduce, dal lunedì al venerdì, da tre anni su Rai Due. «Io sono così – ha detto – Prendere o lasciare». Leggi su vanityfair (Di venerdì 15 gennaio 2021) Non smette di ripeterlo su Instagram ai suoi più di 700mila follower: «La bellezza vera è la libertà di essere ciò che siamo». Bianca Guaccero, pugliese doc, 40 anni il 15 gennaio, è da sempre paladina dell’accettazione e della bellezza naturale in diverse sfumature. Tanto da aver sfilato, nel 2019, l’imbottitura del reggiseno in diretta durante una puntata di Detto Fatto, contenitore pomeridiano che conduce, dal lunedì al venerdì, da tre anni su Rai Due. «Io sono così – ha detto – Prendere o lasciare».

LorenzaFerreri : RT @MikyMax5: Auguri #biancaguaccero - MikyMax5 : Auguri #biancaguaccero - xhelenadelonge : oggi è il compleanno di una persona a cui probabilmente non farò neanche gli auguri e intanto 4 anni fa in questo m… - autumnsalix : IL MIO AMICO SI SPOSA. LO VEDREMO IN UNA CAMICIA DIVERSA DA QUELLA ROSA, BIANCA LARGA E NERA. AUGURI @FlagWinter - bianca_cappa : @duesoli Ho letto... è il tuo comple. Quindi auguri e... -

Ultime Notizie dalla rete : Auguri Bianca Auguri a Bianca Guaccero, 40 anni e bellissima come a 20 Vanity Fair Italia Bianca Guaccero: «Vorrei cantare a Sanremo: ma in gara!»

Si divide tra il programma “Detto fatto” e il set di una nuova fiction. Sta per compiere 40 anni e svela uno dei suoi sogni ...

Croce Bianca, una famiglia al servizio di tutti "Uniamo la generosità alla professionalità"

"Atruismo è la parola d’ordine. Il volontario più anziano, Orlando, e il giovane centralinista disabile, Michele, sono i simboli della nostra solidarietà" ...

Si divide tra il programma “Detto fatto” e il set di una nuova fiction. Sta per compiere 40 anni e svela uno dei suoi sogni ..."Atruismo è la parola d’ordine. Il volontario più anziano, Orlando, e il giovane centralinista disabile, Michele, sono i simboli della nostra solidarietà" ...