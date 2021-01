Associazioni sindacali commercio ed artigianato dicono No a nuovi centri commerciali in periferia (Di venerdì 15 gennaio 2021) L'Aquila - Agevolare l'insediamento di nuovi centri commerciali alle porte della città rischia di travolgere le economie urbane nel momento più difficile dal Dopoguerra. È il messaggio lanciato da Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato alla Regione Abruzzo durante l'audizione nella II commissione del Consiglio regionale, dove sono state ascoltate in merito al progetto di legge che consentirebbe di trasformare gli opifici dismessi nelle aree industriali in nuovi centri commerciali. "Se veramente si vuole perseguire l'obiettivo di recupero, riqualificazione e riconversione delle aree degradate e degli edifici produttivi dismessi, basterebbe utilizzare le leggi che già esistono e che prevedono la possibilità di stralcio e riqualificazione con ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 15 gennaio 2021) L'Aquila - Agevolare l'insediamento dialle porte della città rischia di travolgere le economie urbane nel momento più difficile dal Dopoguerra. È il messaggio lanciato da Confesercenti, Conf, Cna e Confalla Regione Abruzzo durante l'audizione nella II commissione del Consiglio regionale, dove sono state ascoltate in merito al progetto di legge che consentirebbe di trasformare gli opifici dismessi nelle aree industriali in. "Se veramente si vuole perseguire l'obiettivo di recupero, riqualificazione e riconversione delle aree degradate e degli edifici produttivi dismessi, basterebbe utilizzare le leggi che già esistono e che prevedono la possibilità di stralcio e riqualificazione con ...

Admaiorasemper9 : Gli immigrati sono supportati da tutti dagli assistenti sociali alle organizzazioni sindacali,umanitarie associazio… - corrado_soldato : @EmilianoMarr Non al posto dei sindacati, perché una corporazione è un organo statale di collegamento tra le associ… - ChiaraRommi : @forsesioforseno Non gli interessa così degli interessi degli italiani che sono gli unici che si sono messi ai tavo… - notiziedabruzzo : Deposito gpl sul porto di #Ortona: no dalle organizzazioni sindacali e associazioni datoriali - ortonanotizie : Le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni datoriali della Regione esprimono la netta contrarietà alla realizza… -

Ultime Notizie dalla rete : Associazioni sindacali Riders: la piattaforma Deliveroo è discriminatoria Altalex Associazioni sindacali commercio ed artigianato dicono No a nuovi centri commerciali in periferia

Cronaca L'Aquila - 15/01/2021 11:41 - Agevolare l'insediamento di nuovi centri commerciali alle porte della città rischia di travolgere le economie urbane nel momento più difficile ...

Camera di Commercio dell’Umbria, la presidente della Regione Tesei nomina il Consiglio

1' di lettura 15/01/2021 - La Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, con proprio decreto, ha nominato il Consiglio della Camera di Commercio dell’Umbria, istituita con la normativa nazional ...

Cronaca L'Aquila - 15/01/2021 11:41 - Agevolare l'insediamento di nuovi centri commerciali alle porte della città rischia di travolgere le economie urbane nel momento più difficile ...1' di lettura 15/01/2021 - La Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, con proprio decreto, ha nominato il Consiglio della Camera di Commercio dell’Umbria, istituita con la normativa nazional ...