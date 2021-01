Armie Hammer nell’occhio del ciclone | tra le accuse di cannibalismo e il film «cancellato»

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Sembra la trama di un film dell’orrore la vicenda che ha coinvolto Armie Hammer, noto al grande pubblico per il film Rebecca, al fianco di Lily James e prima ancora per il ruolo di Oliver nel film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome. L’attore 34enne è stato accusato di cannibalismo, per via di una serie di messaggi che sarebbero stati inviati via chat a una fan, e rivelati, tramite screenshot, dall’account anonimo House of Effie, seguito da 25mila follower e diventato privato dopo lo scandalo.

A cercare il suo nome su Google, il primo risultato è «Is Armie Hammer a real cannibal?». Nelle ultime ore ha fatto sapere di rinunciare al film con JLo. Ma cosa sta succedendo all'attore di «Chiamami ...Armie Hammer’s ex Courtney Vucekovich: He wanted to 'barbecue and eat' me Socialite plunges to death with baby from penthouse Armie Hammer will 'step away' from Jennifer Lopez movie amid DMs scandal ...