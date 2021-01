Approvato il nuovo Dpcm: ecco le date e cosa cambia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Via libera anche al nuovo Dpcm, contenente ulteriori misure legate all'emergenza coronavirus in Italia. Conte ha firmato il nuovo provvedimento in vigore da domani fino al 5 marzo. Dopo l'approvazione in sede di Cdm del decreto in vigore dal prossimo 16 gennaio, arrivano anche altri provvedimenti sulla gestione della pandemia. Norme che sono state ieri discusse con le Regioni. Le principali novità sono il divieto di asporto dopo le 18 e la riapertura dei musei in zona gialla. Ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa cambia dal 16 gennaio al 5 marzo. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, aveva parlato già negli ultimi giorni della necessità di anticipare misure anti-contagio più restrittive. La curva dei contagi sta peggiorando in tutta Europa e il governo intende giocare d'anticipo ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 15 gennaio 2021) Via libera anche al, contenente ulteriori misure legate all'emergenza coronavirus in Italia. Conte ha firmato ilprovvedimento in vigore da domani fino al 5 marzo. Dopo l'approvazione in sede di Cdm del decreto in vigore dal prossimo 16 gennaio, arrivano anche altri provvedimenti sulla gestione della pandemia. Norme che sono state ieri discusse con le Regioni. Le principali novità sono il divieto di asporto dopo le 18 e la riapertura dei musei in zona gialla. Ma andiamo a vedere nel dettaglio chedal 16 gennaio al 5 marzo. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, aveva parlato già negli ultimi giorni della necessità di anticipare misure anti-contagio più restrittive. La curva dei contagi sta peggiorando in tutta Europa e il governo intende giocare d'anticipo ...

MinisteroSalute : ??#covid19 Approvato nuovo decreto legge per fronteggiare l'emergenza. Tra le principali novità in vigore dal 16 gen… - CatalfoNunzia : Poco fa, in Consiglio dei Ministri, abbiamo approvato un nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi che servirann… - TgLa7 : ??Il Consiglio dei ministri ha approvato nuovo decreto legge con le misure per il contrasto al #Covid che proroga an… - infoitinterno : Approvato il nuovo Dpcm: stop all’asporto dopo le 18 e riaprono i musei in zona gialla - StellaSirio60 : RT @CatalfoNunzia: Poco fa, in Consiglio dei Ministri, abbiamo approvato un nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi che serviranno per… -