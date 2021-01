Anziano sparito da giorni: trovato morto in casa sotto una montagna alta qualche metro di abiti e stracci (Di venerdì 15 gennaio 2021) Da un po' di giorni non si vedeva in giro e oggi pomeriggio, venerdì 15 gennaio, il ritrovamento del suo corpo ormai privo di vita sotto un accumulo di materiali, per la maggior parte vecchi abiti e ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Da un po' dinon si vedeva in giro e oggi pomeriggio, venerdì 15 gennaio, il ritrovamento del suo corpo ormai privo di vitaun accumulo di materiali, per la maggior parte vecchie ...

