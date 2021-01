Anziano muore sotto cumuli di abiti raccolti in casa negli anni (Di venerdì 15 gennaio 2021) E’ stato trovato morto all’interno della propria abitazione a sottomarina di Chioggia sotto un cumulo di materiale ammassato . L’uomo, di 75 ani, era scomparso da alcuni giorni. Dopo le ricerche... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 15 gennaio 2021) E’ stato trovato morto all’interno della propria abitazione amarina di Chioggiaun cumulo di materiale ammassato . L’uomo, di 75 ani, era scomparso da alcuni giorni. Dopo le ricerche...

E’ stato trovato morto all’interno della propria abitazione a Sottomarina di Chioggia sotto un cumulo di materiale ammassato . L’uomo, di 75 ani, era ...

