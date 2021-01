Antifa infiltrato arrestato per l’assalto al Congresso, è il fondatore di Insurgence Usa (Di venerdì 15 gennaio 2021) C’è un Antifa estremista di sinistra e infiltrato fra gli arresti compiuti dagli agenti federali che stanno indagando sull’assalto al Congresso Usa del 6 gennaio scorso. L’Antifa si chiama John Sullivan ed è stato arrestato dai federali nello Utah. Sullivan non è uno qualsiasi, è il fondatore di un gruppo estremista di sinistra chiamato Insurgence Usa. Ed è accusato dagli invedtigatori di aver partecipato all’assalto al Congresso insieme ai sostenitori di Donald Trump. Il 26enne Antifa è il primo di estrema sinistra tra gli oltre 100 arrestati dal 6 gennaio ad oggi, tutti sostenitori di Trump e membri delle milizie di estrema destra. In diverse interviste, Sullivan aveva cercato di sostenere che era ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) C’è unestremista di sinistra efra gli arresti compiuti dagli agenti federali che stanno indagando sulalUsa del 6 gennaio scorso. L’si chiama John Sullivan ed è statodai federali nello Utah. Sullivan non è uno qualsiasi, è ildi un gruppo estremista di sinistra chiamatoUsa. Ed è accusato dagli invedtigatori di aver partecipato alalinsieme ai sostenitori di Donald Trump. Il 26enneè il primo di estrema sinistra tra gli oltre 100 arrestati dal 6 gennaio ad oggi, tutti sostenitori di Trump e membri delle milizie di estrema destra. In diverse interviste, Sullivan aveva cercato di sostenere che era ...

VittorioBanti : RT @samgam75: @VittorioBanti A proposito di questo personaggio. La lettura è molto più complessa. Infatti era stato allontanato già dagli s… - samgam75 : @VittorioBanti A proposito di questo personaggio. La lettura è molto più complessa. Infatti era stato allontanato g… - Aramcheck76 : @samgam75 Non lo sa nemmeno Blumenthal, che fa comunque un grande scoop, di sicuro questo non è un personaggio che… - MarcoGuidi13 : Mmm John Sullivan, infiltrato antifa BLM all’assalto dei fan di #Trump al Congresso, è stato arrestato per aver agi… - generacomplotti : RT @LucianiAlberto: @EleLe08 ?? VI PRESENTO JAKE ANGELI, ATTORE, CANTANTE, ANTIFA.... ??'INFILTRATO'?? Continuate a credere ai mainstr… -