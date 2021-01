Anticipazioni Un Posto al sole venerdì 22 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di venerdì 15 gennaio 2021)22– Filippo vs Roberto: non appena Filippo viene a sapere che suo padre ha fatto di tutto per non pagare il riscatto, decide di recarsi da lui per affrontarlo. Le sue giustificazioni saranno così poco credibili che suo figlio gli farà capire in che modo d’ora in poi cambierà il loro rapporto. Serena si sente responsabile per aver detto tutto al suo ex. L'articolo News Programmi Tv.