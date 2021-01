Anticipazioni C’è Posta per Te, puntata del 16 Gennaio: per la prima volta ci sarà anche lui (Di venerdì 15 gennaio 2021) Anticipazioni C’é Posta per Te di Sabato 16 Gennaio: per la prima volta ci sarà un ex vincitore di Amici, secondo appuntamento imperdibile. Diciamoci la verità: l’inizio di questa nuova edizione di C’è Posta per Te era il momento più atteso di questo nuovo anno. E Maria De Filippi non ha affatto deluso le aspettative L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 15 gennaio 2021)C’éper Te di Sabato 16: per laciun ex vincitore di Amici, secondo appuntamento imperdibile. Diciamoci la verità: l’inizio di questa nuova edizione di C’èper Te era il momento più atteso di questo nuovo anno. E Maria De Filippi non ha affatto deluso le aspettative L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

supremanes : @realkekka Non penso, nelle anticipazioni c’è scritto che Nico è infastidito da Erasmo e Ginevra - dallaAallaZip : #La7 #propagandalive : tra gli ospiti di stasera, #15gennaio, c’è anche N.A.I.P. da #XFactor . Ecco inoltre una sin… - mbelem02 : RT @silbigg: Anticipazioni C'è posta per te del 16 gennaio: #CanYaman sarebbe uno degli ospiti - silvietas : RT @silbigg: Anticipazioni C'è posta per te del 16 gennaio: #CanYaman sarebbe uno degli ospiti - Adelina80451737 : RT @silbigg: Anticipazioni C'è posta per te del 16 gennaio: #CanYaman sarebbe uno degli ospiti -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni C’è Coronavirus: record ricoveri a Zurigo, terapie intensive piene al 100% Affaritaliani.it