Angela Merkel anticipa incontro con i Länder | vuole lockdown rafforzato Amazzonia | paura per la variante brasiliana | manca l’ossigeno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 gennaio 2021) In Germania sale la preoccupazione per l’andamento della pandemia. Anche i numeri delle ultime 24 ore confermano un andamento negativo: i dati dell’Istituto Robert Koch parlano di 22.368 contagi e altri 1.113 decessi. È da quattro giorni consecutivi che le morti superano quota mille. Così, come annunciato dal suo portavoce Steffen Seibert, ha deciso dire al 19 gennaio alle 14 l’tra il Governo e i, inizialmente previsto per il 25, a causa dei timori per un’eventuale diffusione della mutazione del virus. L’obiettivo è quello di arrivare a un accordo per unche porti, oltre alla chiusura già in vigore degli esercizi commerciali non essenziali, degli asili, delle scuole e di molte altre attività, alla sospensione ...