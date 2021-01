Andrea Orlando | Segni di disponibilità da parte di molti parlamentari

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 15 gennaio 2021) “Noi abbiamo segnali die di attenzione dadi, vediamo se questo consentirà di mantenere una maggioranza a questo governo. La prova del nove sarà in Parlamento”. Lo ha detto il vicesegretario del Pd,, a Sky tg24.ha spiegato: ”È chiaro che si può evitare una crisi avendo anche un numero in più, ma non governare avendo un voto in più. Il tema si pone, ma un conto è farlo in una condizione in cui il governo continua a lavorare puntando a rafforzarsi, un conto è farlo senza un governo”. Per il vicesegretario del Pd “non è che per evitare le elezionisiamo disponibili a qualsiasi formula. Il voto è un’ipotesi molto grave. Non vogliamo le elezioni ma non vogliamo neanche che per evitarle si faccia qualsiasi ...