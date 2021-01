Ancora stop agli spostamenti | Conte ha firmato il nuovo Dpcm Il video

Leggi su formiche

(Di venerdì 15 gennaio 2021)hailRoma, 15 gen. (askanews) – Mentre Bolzano, Lombardia e Sicilia si apprestano a tornare in zona rossa, con altre 9 regioni che passano in arancione, il presidente del Consiglio, Giuseppe, hailnente le misure per il contrasto e ilnimento dell’emergenza da Covid 19. Le nuove misure sono efficaci fino al 5 marzo 2021. Rispetto alle indiscrezioni della vigilia, confermato il divieto allo spostamento fra regioni oltre che il coprifuoco alle 22. E in alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità vietato anche lo ...