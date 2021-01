Anche nei Paesi Bassi il governo è in crisi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Si sta parlando moltissimo di un vecchio scandalo legato agli assegni familiari: i giornali scrivono che il primo ministro Mark Rutte sta valutando le dimissioni Leggi su ilpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Si sta parlando moltissimo di un vecchio scandalo legato agli assegni familiari: i giornali scrivono che il primo ministro Mark Rutte sta valutando le dimissioni

FedericoDinca : Anche di fronte a scelte che non condividiamo e non capiamo, resta fermo il senso di responsabilità nei confronti d… - sole24ore : Allarme microfibre nei mari: quelle di poliestere hanno raggiunto anche il Polo Nord - mitgov : Trasporti: sospeso il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, gli autotrasportatori circoleranno anche nei pross… - gennii98 : E niente, vengo friendzonato anche nei miei stessi sogni. Voi tutto bene? - giunbia : @andserret Un paio di mesi di sicuro anche se molti dati potrebbero arrivare dall'uso del vaccino nei paesi in cui… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche nei Ferrovie, c’è anche la Sardegna nei piani del Governo La Nuova Sardegna "Palpeggiava le nostre figlie in classe". I genitori accusano il prof "amico": a processo per violenza sessuale

CASTELFIDARDO - Strusciamenti, palpeggiamenti, ma anche percosse e ingiurie. Sono queste le accuse che la procura muove nei confronti di un professore di 60 anni, finito sul balco degli imputati per..

Rt, sintomatici, contagi e ricoveri Impennata “rossa” dell’epidemia

Asl e S.Anna: parametri in peggioramento, situazione grave Dopo Fiera e S. Rocco, ecco gli altri spazi per vaccini di massa ...

CASTELFIDARDO - Strusciamenti, palpeggiamenti, ma anche percosse e ingiurie. Sono queste le accuse che la procura muove nei confronti di un professore di 60 anni, finito sul balco degli imputati per..Asl e S.Anna: parametri in peggioramento, situazione grave Dopo Fiera e S. Rocco, ecco gli altri spazi per vaccini di massa ...