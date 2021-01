Amici, Alessandra Celentano si infuria con Elena d’Amario: “Stai nel tuo! Non te lo permetto” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Duro scontro nella scuola di Amici tra Alessandra Celentano e la ballerina professionista Elena d’Amario. Tra le due si è accesa un’importante discussione durante le prove dell’alunna Rosa. lesuello che era iniziato come un semplice confronto, è sfociato in una lite abbastanza accesa che ha turbato la serenità del momento. Rosa non è una ballerina … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 15 gennaio 2021) Duro scontro nella scuola ditrae la ballerina professionista. Tra le due si è accesa un’importante discussione durante le prove dell’alunna Rosa. lesuello che era iniziato come un semplice confronto, è sfociato in una lite abbastanza accesa che ha turbato la serenità del momento. Rosa non è una ballerina … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

TwitGinger : #Amici20: ecco il video della litigata fra Alessandra Celentano e Elena d'Amario! - fanpage : Lite ad #Amici, Alessandra Celentano caccia Elena D'Amario dalla sala - PasqualeMarro : Lite ad Amici, Alessandra Celentano caccia Elena D’Amario dalla sala - marroncinam95 : RT @salento_news: Come vi avevamo anticipato, domani ?@MarroneEmma? e ?@AmorosoOF? ospiti di #Amici20 per presentare #pezzodicuore https:/… - tuttopuntotv : Amici 20, ospiti esclusivi sabato 16 gennaio: in studio Alessandra Amoroso ed Emma #amici20 #amici2020 #Emma… -