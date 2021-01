Amici 20, Alessandra Celentano caccia Elena D'Amario (VIDEO) (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alessandra Celentano durante le prove di oggi di Amici 20 ha litigato con la ballerina professionista Elena D'Amario e l'ha cacciata dalla sala: ecco il VIDEO. Oggi Alessandra Celentano e la ballerina professionista Elena D'Amario hanno avuto un duro scontro durante le prove pomeridiane di Amici 20: alla fine dello scontro la Celentano ha cacciato la professionista dalla sala. La tensione all'interno della sala prove era già alta, Alessandra Celentano ha assegnato a Rosa una coreografia molto controversa e impegnativa, anche perché la storica professoressa del programma l'ha cambiata più volte mandando in confusione la ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 gennaio 2021)durante le prove di oggi di20 ha litigato con la ballerina professionistaD'e l'hata dalla sala: ecco il. Oggie la ballerina professionistaD'hanno avuto un duro scontro durante le prove pomeridiane di20: alla fine dello scontro lahato la professionista dalla sala. La tensione all'interno della sala prove era già alta,ha assegnato a Rosa una coreografia molto controversa e impegnativa, anche perché la storica professoressa del programma l'ha cambiata più volte mandando in confusione la ...

