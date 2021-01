America’s Cup, Luna Rossa favorita per la Prada Cup? Colmato il gap con vento sostenuto. E le volanti… (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alla conferenza Stampa dopo la regata Ben Ainslie, il timoniere e skipper di Ineos Team Uk, aveva tutte le ragioni per sfoggiare un sorriso come non si vedeva da tempo. Le due vittorie nella giornata inaugurale della Prada Cup hanno confermato che fare pronostici è difficile e che fino all’ultimo ci sarà incertezza. In tre settimane un somaro è diventato uno straordinario purosangue. La barca inglese, che qualche sprovveduto aveva dato per cadavere, è risorta. Come ha detto alla viglia lo skipper hanno cambiato tutto quello che era possibile: albero, elevator, timone, vele e soprattutto i foil che si sono fatti notare per una punta a becco d’aquila. Come ha detto Ben Ainslie a James Spithill alla conferenza stampa: “Tu sai che può succedere, che raddrizzare una situazione negativa non è impossibile”, ricordando quando, con Spithill al timone e Anslie ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alla conferenza Stampa dopo la regata Ben Ainslie, il timoniere e skipper di Ineos Team Uk, aveva tutte le ragioni per sfoggiare un sorriso come non si vedeva da tempo. Le due vittorie nella giornata inaugurale dellahanno confermato che fare pronostici è difficile e che fino all’ultimo ci sarà incertezza. In tre settimane un somaro è diventato uno straordinario purosangue. La barca inglese, che qualche sprovveduto aveva dato per cadavere, è risorta. Come ha detto alla viglia lo skipper hanno cambiato tutto quello che era possibile: albero, elevator, timone, vele e soprattutto i foil che si sono fatti notare per una punta a becco d’aquila. Come ha detto Ben Ainslie a James Spithill alla conferenza stampa: “Tu sai che può succedere, che raddrizzare una situazione negativa non è impossibile”, ricordando quando, con Spithill al timone e Anslie ...

