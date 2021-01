America, lo Sciamano QAnon chiede la Grazia a Trump: crede davvero all’esistenza del Patriota Q (Di venerdì 15 gennaio 2021) Imbarazzo in America, lo Sciamano QAnon chiede la Grazia a Trump è la notizia, confermata, del giorno. Ed arriva a inserire nuovi sassi e spilli negli stivali di Trump dato che proprio nel momento in cui Trump cerca di discostarsi dalla narrazione di QAnon chiedendo pacificazione sociale, al presumibile scopo di il richiesto Impeachment lo Sciamano di QAnon ce lo ributta dentro a forza. Ricordiamo che le opposizioni dei Repubblicani, poco inclini allo “strappo” dell’impeachment sono proprio giustificate dal fatto che ai Repubblicani basta che Trump si moderi da solo negli ultimi giorni, oscillando la possibilità di un esautoramento o una censura come deterrente. Motivo ... Leggi su bufale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Imbarazzo in, lolaè la notizia, confermata, del giorno. Ed arriva a inserire nuovi sassi e spilli negli stivali didato che proprio nel momento in cuicerca di discostarsi dalla narrazione dindo pacificazione sociale, al presumibile scopo di il richiesto Impeachment lodice lo ributta dentro a forza. Ricordiamo che le opposizioni dei Repubblicani, poco inclini allo “strappo” dell’impeachment sono proprio giustificate dal fatto che ai Repubblicani basta chesi moderi da solo negli ultimi giorni, oscillando la possibilità di un esautoramento o una censura come deterrente. Motivo ...

BMaurizzi : RT @MarcoNoel19: In America lo sciamano. In Italia lo sciamannato. #Renzi - CarlaSicuro1 : RT @MarcoNoel19: In America lo sciamano. In Italia lo sciamannato. #Renzi - Pretore75 : RT @MarcoNoel19: In America lo sciamano. In Italia lo sciamannato. #Renzi - studiomuleiclo1 : In America c’hanno lo Sciamano...noi abbiamo lo Scemone #irresponsabile - Nico_Piaz : RT @MarcoNoel19: In America lo sciamano. In Italia lo sciamannato. #Renzi -

Ultime Notizie dalla rete : America Sciamano Usa: lo 'sciamano' Jake Angeli chiede la grazia a Trump Agenzia ANSA Jake Angeli chiede la grazia. Il suo legale: «Ha solo ascoltato i messaggi di Donald Trump»

Jake Angeli, lo «sciamano di QAnon», chiede grazia a Donald Trump. E lo fa per mezzo del suo avvocato, Albert Watkins, secondo cui Chansley - questo il vero ...

Usa: lo 'sciamano' Jake Angeli chiede la grazia a Trump

Jacob Anthony Chansley, noto come Jake Angeli, lo 'sciamano' della setta complottista QAnon che ha guidato l'assalto a Capitol Hill a torso nudo indossando un cappello di pelliccia e corna da vichingo ...

Jake Angeli, lo «sciamano di QAnon», chiede grazia a Donald Trump. E lo fa per mezzo del suo avvocato, Albert Watkins, secondo cui Chansley - questo il vero ...Jacob Anthony Chansley, noto come Jake Angeli, lo 'sciamano' della setta complottista QAnon che ha guidato l'assalto a Capitol Hill a torso nudo indossando un cappello di pelliccia e corna da vichingo ...