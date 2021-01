«America 2021 | I giorni più lunghi» | speciale Tg5 sul passaggio Trump-Biden

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Inauguration Day I momenti più importanti del mandato-Pence che sta per concludersi, ma soprattutto le prime sfide dell’agenda-Harris. Gli Stati Uniti sono ad una svolta e l’Italia sta ad osservare. Sarà una seconda serata a stelle e strisce quella televisiva di domani, 16 gennaio: se Rai1 proporrà il documentario “Metodo”, dedicato al nuovo Presidente Usa, Canale5 trasmetterà lo, Ipiù”. Curato dal Tg5, l’approfondimento cercherà di capire in quale direzione stiano andando l’ed il suo modello di Democrazia. Loa cura di Enrico Rondoni e condotto da Dario Maltese, proporrà alcuni reportage sul campo, da New York alla capitale Washington, teatro ...