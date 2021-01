Altra Regione finisce in zona rossa: appena firmata l’ordinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) Da domenica sarà zona rossa. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha firmato l’ordinanza con la quale con cui si recepisce il Dpcm sull'emergenza Covid-19 e la decisione adottata col ministro della Salute, Roberto Speranza. l’ordinanza sarà in vigore da domenica prossima al 31 gennaio. La Sicilia sarà “zona rossa” dalla mezzanotte tra sabato e domenica (17 gennaio), per due settimane (fino a domenica 31 gennaio). Lo stabilisce l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che recepisce i contenuti dell’ultimo Dpcm e in linea con quanto deciso dal governo nazionale per l’Isola. Alle regole previste dalla normativa nazionale per la “zona ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 15 gennaio 2021) Da domenica sarà. Il presidente dellaSiciliana, Nello Musumeci, ha firmatocon la quale con cui si recepisce il Dpcm sull'emergenza Covid-19 e la decisione adottata col ministro della Salute, Roberto Speranza.sarà in vigore da domenica prossima al 31 gennaio. La Sicilia sarà “” dalla mezzanotte tra sabato e domenica (17 gennaio), per due settimane (fino a domenica 31 gennaio). Lo stabiliscedal presidente dellaSiciliana, Nello Musumeci, che recepisce i contenuti dell’ultimo Dpcm e in linea con quanto deciso dal governo nazionale per l’Isola. Alle regole previste dalla normativa nazionale per la “...

iltirreno : ??Spariti i soldi della Tirrenica. Altra beffa per la Toscana. Le nostre inchieste ??Guido Fiorini - reportrai3 : Ma oltre a causare i ritardi, Ama mette i bastoni tra le ruote se vai a cremare le salme in un altro comune o in un… - damnricciardo : protagonisti giuseppe conte & toto wolff. trama: gira tutto intorno al fatto che Toto ha un flirt in un'altra regio… - sergimagugliani : RT @JacopoPizzi: Non si può andare dai parenti se stanno in un'altra regione ma ci si può ammassare così nel prepartita? Il prefetto non ha… - JacopoPizzi : Non si può andare dai parenti se stanno in un'altra regione ma ci si può ammassare così nel prepartita? Il prefetto… -

Ultime Notizie dalla rete : Altra Regione Coronavirus, le nuove regole: dalle visite al divieto di spostamento fra regioni fino al 15 ... Il Sole 24 ORE IL TITANIC E L’ORCHESTRINA

Si riempiono tutti la bocca di soldi europei che rischiano di non arrivare mai, fanno debiti che non aiutano e tolgono il futuro ai giovani ...

Covid. Rientro in aula in alcune Regioni ma dilaga protesta

ROMA, 15 GEN - Circa 800 mila ragazzi delle superiori torneranno a scuola con il nuovo Dpcm firmato dal premier Conte, sebbene alternati in percentuali che vanno dal 50 al 75%, mentre altri - solo nel ...

Si riempiono tutti la bocca di soldi europei che rischiano di non arrivare mai, fanno debiti che non aiutano e tolgono il futuro ai giovani ...ROMA, 15 GEN - Circa 800 mila ragazzi delle superiori torneranno a scuola con il nuovo Dpcm firmato dal premier Conte, sebbene alternati in percentuali che vanno dal 50 al 75%, mentre altri - solo nel ...