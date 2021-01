Allerta alimentare: ritirati prodotti per presenza corpi estranei (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Ministero della Salute ha pubblicato, sul sito ufficiale, le comunicazioni inerenti al ritiro di prodotti per presenza di corpi estranei. Ecco tutti i dettagli Il Ministero della Salute ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Francesca A. su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Ministero della Salute ha pubblicato, sul sito ufficiale, le comunicazioni inerenti al ritiro diperdi. Ecco tutti i dettagli Il Ministero della Salute ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Francesca A. su BlogLive.it.

zazoomblog : Allerta alimentare frammenti di vetro nel sugo alle verdure biologico - #Allerta #alimentare #frammenti #vetro - zazoomblog : Allerta alimentare per semi di sesamo: i rischi - #Allerta #alimentare #sesamo: #rischi - zazoomblog : Allerta alimentare per semi di sesamo: i rischi - #Allerta #alimentare #sesamo: #rischi - TuttoConoscenza : #Allertaalimentare richiamo per #Sesamo Semi Clip Sachet Ubena. Rischio per presenza #ossidodietilene… -