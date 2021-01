Alessandro Borghese beccato da ‘Striscia la Notizia’ per una “cosa grave” Cos’ha fatto il famoso cuoco della TV?

Leggi su viaggiarealverde

(Di sabato 16 gennaio 2021) Max Laudadio, l’inviato del popolare tg satirico Striscia la Notizia, ha colpito di nuovo; la sua rubrica in cui smaschera i VIP che usano il telefono alla guida si arricchisce di un nuovo protagonista.rimproverato L’inviato ha raggiunto l’amatissimoe lo ha redarguito per questa pratica molto pericolosa. Lo chef, colto di sorpresa, ha dovuto ammettere la sua colpa; spesso, infatti, posta sui suoi profili social video selfie mentre si trova in auto. “…vi chiedo scusa” Resosi conto dell’errore,ha chiesto scusa ai telespettatori: Non si usa il cellulare in macchina per fare storie, vi chiedo scusa. Laudadio, però, vuole di più e chiede allo chef di cantare le sue scuse! 4 ristoranti: le nuove puntate Visualizza ...