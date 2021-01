Al Teatro Biondo “Protagonista per San Valentino”, chi vuol partecipare diventa protagonista. Virzì (Ugl). “Ci congratuliamo per l’iniziativa” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quante volte, in questi mesi di isolamento forzato, abbiamo dovuto rinunciare a un abbraccio, allo scambio di sguardi e carezze con la persona amata? Quanto soffrono gli amanti costretti al distanziamento, a una comunicazione in molti casi solo digitale? Quanto e come gli innamorati hanno dovuto inventare stratagemmi o hanno utilizzato canali inconsueti per comunicare tra ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quante volte, in questi mesi di isolamento forzato, abbiamo dovuto rinunciare a un abbraccio, allo scambio di sguardi e carezze con la persona amata? Quanto soffrono gli amanti costretti al distanziamento, a una comunicazione in molti casi solo digitale? Quanto e come gli innamorati hanno dovuto inventare stratagemmi o hanno utilizzato canali inconsueti per comunicare tra ... L'articolo UGL SICILIA.

UglSicilia : Al Teatro Biondo “Protagonista per San Valentino”, chi vuol partecipare diventa protagonista. Virzì (Ugl). “Ci cong… - IlModeratoreWeb : “Protagonista per San Valentino”: gli attori del Teatro Biondo di Palermo. Virzì (Ugl). 'Ci congratuliamo per l'ini… - DivinaCommediaQ : RT @IlModeratoreWeb: Charles Chemin, collaboratore di Robert Wilson, al Teatro Biondo di Palermo insieme alla Fondazione Teatro della Tosc… - IlModeratoreWeb : Charles Chemin, collaboratore di Robert Wilson, al Teatro Biondo di Palermo insieme alla Fondazione Teatro della T… - siciliafeed : Teatro Biondo: i pensieri sull’amore in tempi di Covid -