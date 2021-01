Al Bano, Loredana Lecciso dopo The voice, ha preso una decisone drastica per la figlia Jasmine, la reazione di Albano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Jasmine Carrisi sta diventando un nome sempre più importante e, nonostante la ragazza abbia solo 19 anni, è probabile che sentiremo sempre più spesso parlare di lei. Jasmine ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo musicale incidendo un brano “Ego”, titolo scelto da lei stessa dopo essersi consultata con i genitori, e ha fatto un boom di visualizzazioni e poi, forte della presenza del padre, ha partecipato ad un programma di grandissimo successo The voice senior, in prima serata condotto da Antonella Clerici accanto a nomi importantissimi del panorama musicale; oltre al papà AlBano, c’erano infatti Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, e Clementino. The voice senior è terminato il 20 dicembre con la vittoria di Erminio Sinni. Loredana ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 15 gennaio 2021)Carrisi sta diventando un nome sempre più importante e, nonostante la ragazza abbia solo 19 anni, è probabile che sentiremo sempre più spesso parlare di lei.ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo musicale incidendo un brano “Ego”, titolo scelto da lei stessaessersi consultata con i genitori, e ha fatto un boom di visualizzazioni e poi, forte della presenza del padre, ha partecipato ad un programma di grandissimo successo Thesenior, in prima serata condotto da Antonella Clerici accanto a nomi importantissimi del panorama musicale; oltre al papà Al, c’erano infatti Gigi D’Alessio,Bertè, e Clementino. Thesenior è terminato il 20 dicembre con la vittoria di Erminio Sinni....

PasqualeMarro : Loredana Lecciso, il sogno per il 2021: “Ecco cosa vorrei da Al Bano” - DSpettacolo : AVerissimo Jasmine Carrisi non piange ma si commuove ascoltando le parole di suo padre Al Bano, guardando le sue fo… - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Adesso? Me ne frego' #Jasmine Carrisi a #Verissimo tra confessioni di famiglia e carriera trap Poi si commuove - tempoweb : 'Adesso? Me ne frego' #Jasmine Carrisi a #Verissimo tra confessioni di famiglia e carriera trap Poi si commuove… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Al Bano e Jasmine Carrisi avvistati a Cologno... Cosa bolle in pentola? #8gennaio #tv -

Ultime Notizie dalla rete : Bano Loredana Loredana Lecciso e il no alle nozze con Al Bano. "Il nostro è un matrimonio mentale" ilGiornale.it “In coppia con lui”, Jasmine Carrisi la bomba sulla figlia di Albano

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, fresca del successo ottenuto a The Voice Senior è pronta a buttarsi su una nuova avventura.

Loredana Lecciso e Al Bano: spunta un gossip sulla figlia Jasmine Carrisi

Al Bano e Loredana Lecciso: la figlia Jasmine Carrisi pronta per una novità Jasmine Carrisi è stata una delle rivelazioni di The Voice Senior. La figlia ...

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, fresca del successo ottenuto a The Voice Senior è pronta a buttarsi su una nuova avventura.Al Bano e Loredana Lecciso: la figlia Jasmine Carrisi pronta per una novità Jasmine Carrisi è stata una delle rivelazioni di The Voice Senior. La figlia ...